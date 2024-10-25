Пять дронов ВСУ сбили над Орловской областью

Клычков: силы ПВО сбили еще пять дронов ВСУ в небе над Орловской областью

Российские зенитчики уничтожили еще пять украинских беспилотников над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Еще пять вражеских БПЛА сбиты средствами ПВО над Орловской областью. По имеющейся информации, повреждений и пострадавших нет, работают оперативные службы», — уточнил глава региона.

По его словам, украинские боевики усилили давление на приграничные регионы. Орловскую область практически ежедневно обстреливают, но российские войска ПВО надежно охраняют небо над Россией.

Клычков также поблагодарил бойцов ВС РФ за героизм и неустанный труд. До этого губернатор сообщил о ликвидации четырех вражеских дронов над территорией области. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в ночь на 25 октября уничтожили семь дронов ВСУ и воздушный шар.

Ранее российские военные ликвидировали 23 дрона ВСУ над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской и Тульской областями.