Силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за 1,5 часа сбили 15 украинских беспилотников над Брянской, Орловской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что в период с 20:00 до 21:40 по московскому времени уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них 11 БПЛА обнаружили над территорией Орловской области. Также три дрона сбили в небе над Брянской областью и еще один — над Белгородской.
В ночь на 20 мая в Брянской области действовал желтый уровень террористической опасности. Над регионом ликвидировали восемь беспилотников.
В Белгородской области в связи с атаками БПЛА начали разрабатывать дополнительные меры. Например, предупреждающий сигнал об атаке ВСУ выводили в громкоговорители на улицах.
«Мама, я живой». Семью выжившего под подбитым танком военного шокировало его спасение
Врач призвал измерять давление уже с 40 лет
Один из самых богатых депутатов решил уйти из Госдумы
Трамп поставил Зеленского на место после призыва к новым санкциям
ЕС объявил охоту на теневой флот России. Как Запад сам себе создал проблемы
Серия взрывов раздалась в небе над Рязанью
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте