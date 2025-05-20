Силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за 1,5 часа сбили 15 украинских беспилотников над Брянской, Орловской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в период с 20:00 до 21:40 по московскому времени уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 11 БПЛА обнаружили над территорией Орловской области. Также три дрона сбили в небе над Брянской областью и еще один — над Белгородской.

В ночь на 20 мая в Брянской области действовал желтый уровень террористической опасности. Над регионом ликвидировали восемь беспилотников.

В Белгородской области в связи с атаками БПЛА начали разрабатывать дополнительные меры. Например, предупреждающий сигнал об атаке ВСУ выводили в громкоговорители на улицах.