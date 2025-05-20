Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали восемь дронов ВСУ в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России ударными беспилотниками. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты националистов.
В Брянской области ночью 20 мая действовал желтый уровень террористической опасности.
Ранее стало известно, что в ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА.
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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов
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