Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских дронов над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали восемь дронов ВСУ в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России ударными беспилотниками. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты националистов.

В Брянской области ночью 20 мая действовал желтый уровень террористической опасности.

Ранее стало известно, что в ДНР за неделю сорвали более 240 атак украинских БПЛА.