Силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале .

«Сбито 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», — написал он.

По словам Дрозденко, работа по отражению вражеских атак продолжается.

Ранее ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области. В результате ЧП один мирный житель погиб, еще двое пострадали — мужчина и женщина. Их госпитализировали со множественными осколочными ранениями.

До этого дрон ВСУ взорвался около частного дома в хуторе Первомайский. Бабушка и ее трехлетний внук пострадали. Фрагменты дрона прошили ребенка насквозь, а женщина получила ранение в живот.