Силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 20:00 до 22:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По пять дронов сбили в небе над территориями Брянской и Ростовской областей, еще три — в Калужской области. Над Белгородской областью российские зенитчики ликвидировали один беспилотник.

В ночь на 12 марта силы противовоздушной обороны сбили 21 украинский дрон над акваторией Черного моря и четырьмя российским регионами. Из них 12 беспилотников уничтожили над Брянской областью.

До этого под массированную атаку дронов ВСУ попали 10 регионов России.