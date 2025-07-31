Силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над двумя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 дронов ВСУ над двумя регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 22:20 до 23:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные сбили девять дронов ВСУ над Ростовской областью и еще четыре — над Белгородской.

Ранее вражеский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, обошлось без пострадавших. В результате детонации были повреждены фасад и остекление здания, осколками посекло 24 машины.

До этого силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Тульской и Курской областями. При этом в ночь на 29 июля российские военные ликвидировали 74 украинских беспилотника над регионами страны.