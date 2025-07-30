Пять украинских дронов сбили над регионами России

В ведомстве уточнили, что с 21:50 по московскому времени до полуночи три беспилотника перехватили над территорией Тульской области. Еще два БПЛА уничтожили в Курской области.

В ночь на 29 июля средства противовоздушной обороны ликвидировали 74 украинских дрона. Самое больше количество беспилотников перехватили над Брянской областью.

Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. Удары противника зафиксировали в Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

Жертвой атаки стал один человек, обломки БПЛА повредили железнодорожное полотно. В процессе разминирования беспилотника в Сальском районе погибли два сапера.