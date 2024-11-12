Силы ПВО сбили 13 беспилотников над тремя регионами России

Минобороны: 13 дронов ВСУ сбили в ночь на 12 ноября над 3 регионами России

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над территорией страны 13 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Белгородской областью военные уничтожили девять дронов. Под Брянском и Курском сбили по два беспилотника, уточнили в ведомстве.

Вечером 10 ноября расчеты ПВО ликвидировали над Белгородской и Курской областями два БПЛА. Той же ночью военные отбили массовую атаку дронов, нейтрализовав 84 беспилотника.

Над Раменским городским округом Московской области сбили 34 БПЛА. По информации Минобороны, украинская армия пыталась ударить по гражданской инфраструктуре на московском направлении.