Два дрона ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 23:00 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в сообщении.
По данным Минобороны, что в ночь на 10 ноября и в утренние часы российские военные обезвредили 84 беспилотника, нацеленных на гражданскую инфраструктуру в России.
Только в небе над Раменским городским округом сбили 34 вражеских беспилотника. Для обеспечения безопасности полетов в период воздушных атак временно ограничили прием и отправку самолетов из аэропортов Домодедово и Жуковский.
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