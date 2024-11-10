Два дрона ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 23:00 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в сообщении.

По данным Минобороны, что в ночь на 10 ноября и в утренние часы российские военные обезвредили 84 беспилотника, нацеленных на гражданскую инфраструктуру в России.

Только в небе над Раменским городским округом сбили 34 вражеских беспилотника. Для обеспечения безопасности полетов в период воздушных атак временно ограничили прием и отправку самолетов из аэропортов Домодедово и Жуковский.