За ночь силы ПВО сбили 70 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 70 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Дроны уничтожили над Белгородской, Ростовской, Курской, Волгоградской областями, Крымом и Черным морем.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО в регионе отразили массированную атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

В результате происшествия никто не пострадал, но из-за падения обломков дронов в некоторых районах области загорелась трава, огонь быстро потушили. Также электроснабжение нарушилось в Подкуйково в Руднянском районе, ремонтники уже приступили к работе.