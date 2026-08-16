Силы ПВО сбили 105 беспилотников, летевших в направлении Москвы

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще девять вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы этой ночью. Количество сбитых БПЛА достигло 105, как следует после подсчета данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным в «Максе» .

«Сбиты еще 15 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил градоначальник в 04:45.

До этого Собянин писал, что дежурные средства ПВО в период с 8 по 15 августа уничтожили 1 743 БПЛА, когда они летели в сторону Москвы и Подмосковья. При этом на подлете к столице сбили 123 беспилотника.

Российские военнослужащие днем в субботу, 15 августа, сбили над регионами страны и акваторией Черного моря 180 украинских беспилотников. Дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над областями России, включая Ленинградскую и Тульскую.