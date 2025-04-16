Силы ПВО сбили около 10 беспилотников над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили около 10 беспилотников над Воронежской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — сказал он.

Кроме того, украинские войска продолжают атаковать Брянскую область. Вчера вечером губернатор региона Александр Богомаз заявил, что из-за удара дронов-камикадзе в селе Хоромное Климовского района сгорели 20 домов.

Также украинское руководство грубо нарушает договоренность по прекращению огня по энергообъектам. Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли шесть ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Помимо этого, за вчерашнюю ночь средства ПВО сбили 115 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — 109.