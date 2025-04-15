ВСУ нарушили мораторий и нанесли шесть ударов по объектам российской энергетики

Украинская сторона снова нарушила договоренности по прекращению огня по энергообъектам. ВСУ нанесли шесть ударов по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Четырнадцатого апреля в 17:20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция „Соловьевка“ филиала ПАО „Россети Центр“ — „Брянскэнерго“», — заявили в ведомстве.

Также в этот день вечером из-за атаки украинского беспилотника по комплектной трансформаторной подстанции «Хвощевская» отключилась высоковольтная линия. В итоге жители Севского района на некоторое время остались без света.

Еще ВСУ ударили по энергообъекту в Херсонской области. Вечером беспилотник атаковал электроподстанцию «Виноградово» филиала ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС. Объект получил повреждения, из-за чего около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области остались без света.

«Пятнадцатого апреля в 01:30 в результате атаки украинского БПЛА в городе Курске на улице Льва Толстого поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Прекращено газоснабжение 165 абонентов», — заявили в Минобороны.

В эту же ночь из-за атаки БПЛА на Первомайском проспекте в Курске повредился надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Более 20 человек остались без газа.

Два дня назад Минобороны сообщило, что украинские боевики опять нарушили мораторий. ВСУ нанесли пять ударов по энергетическим объектам России.