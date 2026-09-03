Силы ПВО с начала суток сбили 64 беспилотника, летевших на Москву

Собянин: с начала суток силы ПВО сбили 64 летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 17 беспилотников ВСУ, летевших на столицу. Об этом сообщил в «Максе» мэр Москвы Сергей Собянин.

Общее количество уничтоженных с начала суток вражеских аппаратов составило 64.

Сообщение о первых десяти ликвидированных БПЛА поступило в 00:22, еще 17 сбили к 04:41, по 10 — к 07:15 и 08:44, на 09:03 — снова 17.

Собянин добавил, что на месте падения фрагментов сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб.

По сообщению Минобороны, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили более 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России.