Силы ПВО перехватили более 60 украинских дронов за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 23 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, 13 — над Брянской, по шесть — над Ростовской и Северной Осетией.

Также по четыре дрона сбили над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской, по одному — над Воронежской, Рязанской, Азовским морем, Крымом и Ставропольским краем.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу многоэтажного жилого дома в Беслане. Из него эвакуировали 70 жильцов, на месте работают экстренные службы.

В пятницу, 16 января, дрон врезался в многоэтажку в Рязани, пострадали четыре квартиры.