Обломки БПЛА повредили крышу жилого дома в Беслане, эвакуировали 70 человек

Обломки сбитого беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Экстренно эвакуировали 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью», — написал он.

Меняйло отметил, что сбитый БПЛА повредил окна и крышу здания, пожар не произошел. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

«Друзья, прошу не поддаваться панике. Доверяйте официальной информации, которую я публикую в каналах. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме», — добавила республики.

В 05:16 Меняйло объявлял режим «Ковер» в Моздоке и в аэропорту «Владикавказ».

Два дня назад в результате налета беспилотников на Рязанскую область ранения получили два человека, сообщал глава региона Павел Малков.