Дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Рязани

Украинские дроны атаковали Рязань, один беспилотник врезался в жилую многоэтажку, повредив как минимум четыре квартиры. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

«Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Рязани. Информации о пострадавших нет. Всего над городом было слышно около 10 взрывов», — уточнил канал.

По словам местных жителей, украинские боевики атаковали город 40 минут назад. Один из дронов ВСУ врезался в верхние этажи многоквартирного дома на юго-западе Рязани, повредив четыре квартиры. Кроме того, осколками посекло машины.

Российские силы противовоздушной обороны работали по дронам ВСУ.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 15 января уничтожили 34 дрона ВСУ над Ростовской, Брянской, курской, Белгородской, Воронежской и Волгоградской областями. А также над Азовским морем.