Обломки сбитого дрона повредили газопровод в Воронежской области
Силы ПВО сбили несколько беспилотников в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников самолетного типа», — сказал он.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Глава региона отметил, что из-за взрывной волны выбило стекла в нескольких частных домах, а фрагменты дрона повредили газопровод.
«Возгорания не произошло, повреждения газопровода уже устранены оперативными службами», — сказал Гусев.
Этой ночью губернатор объявил опасность атаки дронов в Воронежской области.
Также ночью силы ПВО уничтожили беспилотники в небе над Ростовской областью. По словам главы региона Юрия Слюсаря, БПЛА сбили в Чертковском районе. Точное количество дронов он не назвал.