Обломки сбитого дрона повредили газопровод в Воронежской области

Силы ПВО сбили несколько беспилотников в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников самолетного типа», — сказал он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава региона отметил, что из-за взрывной волны выбило стекла в нескольких частных домах, а фрагменты дрона повредили газопровод.

«Возгорания не произошло, повреждения газопровода уже устранены оперативными службами», — сказал Гусев.

Этой ночью губернатор объявил опасность атаки дронов в Воронежской области.

Также ночью силы ПВО уничтожили беспилотники в небе над Ростовской областью. По словам главы региона Юрия Слюсаря, БПЛА сбили в Чертковском районе. Точное количество дронов он не назвал.