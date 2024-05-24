Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Брянскую область

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны», — написал губернатор.

В ночь на пятницу, 24 мая, ВСУ попытались нанести массированный удар по Крыму. Силы ПВО сбивали воздушные цели над полуостровом. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Симферополе, Ялте, Алуште и Евпатории, а также в районе Джанкоя.

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в результате ракетной атаки ВСУ погибли двое мирных жителей в Симферопольском районе. Кроме того, в Алуште удар пришелся по пустующему объекту хозназначения.