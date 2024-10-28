Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Орловской области

Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать территорию Орловской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Он уточнил, что в регионе сбили шесть вражеских беспилотников.

«По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах происшествий, » — написал Клычков и поблагодарил российских военных за героическую работу.

Днем 28 октября ВСУ несколько раз атаковали территорию соседней Курской области. Сначала там сбили восемь украинских беспилотников — никто не пострадал. Позже ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль в Льговском районе — погибли два человека.