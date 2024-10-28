Восемь украинских беспилотников сбили за полчаса под Курском

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в Курской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. За полчаса до этого военные уже ликвидировали три вражеских аппарата.
«Сбито еще пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе», — отметил глава региона.
За полчаса до этого системы противовоздушной обороны уничтожили три дрона ВСУ. Алексей Смирнов призвал местных жителей при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и не трогать их. Сообщить об опасной находке можно по номеру 112, напомнил губернатор.
Днем 28 октября украинский беспилотник влетел в белгородский многоквартирный дом. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что никто из жителей не пострадал.
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