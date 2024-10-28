Двое курян погибли в машине, атакованной дроном ВСУ

Смирнов: дрон ВСУ ударил по машине в Льговском районе, два человека погибли

Двое жителей Льговского района погибли в результате атаки украинского дрона утром 28 октября, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он уточнил, что погибшие находились в автомобиле.

«Украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью», — уточнил глава региона.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибших курян.

В этот же день с интервалом в полчаса в Курской области сбили сначала три, потом пять украинских беспилотников. Губернатор неоднократно благодарил военных за работу.