Двое курян погибли в машине, атакованной дроном ВСУ

Двое жителей Льговского района погибли в результате атаки украинского дрона утром 28 октября, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он уточнил, что погибшие находились в автомобиле.
«Украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью», — уточнил глава региона.
Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибших курян.
В этот же день с интервалом в полчаса в Курской области сбили сначала три, потом пять украинских беспилотников. Губернатор неоднократно благодарил военных за работу.
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