Средства ПВО уничтожили 23 дрона ВСУ за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — шесть аппаратов. По пять — над Орловской и Курской областями. Четыре вражеских БПЛА ликвидировали под Калугой, два — под Белгородом, еще один — в Смоленской области.
Ранее командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» с позывным Контора рассказал, что Украина увеличила число расчетов дронов спецбатальона «Ахиллес» для противостояние ВС России. Речь идет о Купянском направлении.
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