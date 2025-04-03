Средства ПВО уничтожили 23 дрона ВСУ за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — шесть аппаратов. По пять — над Орловской и Курской областями. Четыре вражеских БПЛА ликвидировали под Калугой, два — под Белгородом, еще один — в Смоленской области.

Ранее командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» с позывным Контора рассказал, что Украина увеличила число расчетов дронов спецбатальона «Ахиллес» для противостояние ВС России. Речь идет о Купянском направлении.