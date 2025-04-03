Над Липецком прогремели пять мощных взрывов

Над Липецком прогремело несколько мощных взрывов. Предварительно, работает система ПВО для отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, на окраине города слышали не менее пяти громких взрывов, а в небе были видны яркие вспышки от работы противовоздушной обороны.

Предположительно, украинские дроны пытались атаковать комбинат НЛМК.

Жители села Косыревка, расположенного в трех километрах от Липецка, также сообщили о звуках взрывов.

Перед этим губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупреждал о возможных атаках БПЛА на город. В своем Telegram-канале он призвал жителей сохранять бдительность.

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет нет.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью, 3 апреля, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — шесть аппаратов.