Над Липецком прогремели пять мощных взрывов
Над Липецком прогремело несколько мощных взрывов. Предварительно, работает система ПВО для отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, на окраине города слышали не менее пяти громких взрывов, а в небе были видны яркие вспышки от работы противовоздушной обороны.
Предположительно, украинские дроны пытались атаковать комбинат НЛМК.
Жители села Косыревка, расположенного в трех километрах от Липецка, также сообщили о звуках взрывов.
Перед этим губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупреждал о возможных атаках БПЛА на город. В своем Telegram-канале он призвал жителей сохранять бдительность.
На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет нет.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью, 3 апреля, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — шесть аппаратов.