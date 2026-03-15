Сигнал «Ковер» задействовали в аэропорту Шереметьево из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения в периметре воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт продолжает обеспечивать вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — указали представители хаба.

Пассажиров предупредили о возможности более длительного ожидания по обслуживанию рейсов и корректировки в расписании полетов.

«Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)», — посоветовали в Шереметьеве.

Об ограничении на прием и выпуск воздушных судов также заявили в аэропорту Внуково. Аналогичные меры, по данным Росавиации, действуют в Жуковском.

Утром 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете к столице украинских дронов.