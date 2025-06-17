В Киеве после атаки дронов-камикадзе загорелись склады

Кличко: в Киеве загорелись складские помещения после атаки дронов

Столица Украины подверглась атаке с воздуха. В Святошинском районе после прилетов дронов-камикадзе загорелись склады, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале .

«В Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте», — сказал он.

Атака началась около полуночи. Кличко сообщил о сработавшей системе ПВО в Оболони, затем в Соломенском и Дарницком районах. Группы беспилотников, по его информации, заходили в город с трех направлений.

К 01:30 воздушная тревога действовала на всей территории Украины. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила об атаках на Киев и Одессу.

Предыдущей ночью в столице Украины тоже прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявляли в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях.