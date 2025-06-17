Жители Липецкой области сообщили об атаке дронов ВСУ

Жители города Ельца в Липецкой области рассказали об атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По словам горожан, в Ельце звучит сирена и слышны характерные звуки пролетающих дронов. Другие подробности не приводились.
Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце и Елецком районе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Он призвал местное население оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее при атаке украинских дронов в Лебедянском районе Липецкой области пострадал один человек. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом 27 беспилотников. При падении БПЛА осколки дронов задели два жилых дома.
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