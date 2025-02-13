Угрозу атаки БПЛА объявили в Северной Осетии

На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно. Все средства и силы перевели в режим повышенной готовности», — написал он.

Меняйло добавил, что вся официальная информация публикуется только на его странице. Он попросил население сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

Ранее в ночь на четверг сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала после падения обломков беспилотника. Глава региона Игорь Артамонов отмечал, что женщину доставили в больницу с осколочными ранениями. Сама станция продолжила работу в прежнем режиме.