Силы ПВО ночью уничтожили 75 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 36 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, девять — над территорией Брянской области, семь — над Воронежской.

Еще четыре дрона ликвидировали над Краснодарским краем, три — над Смоленской областью, по два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Рязанской и Калужской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в течение ночи два дрона уничтожили на подлете к российской столице, информация о разрушениях не поступала.

Днем ранее при атаке украинских беспилотников на Самарскую область погибли два человека, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.