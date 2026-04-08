Силы ПВО ночью уничтожили 73 украинских беспилотника

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 73 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА самолетного типа сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской и Орловской областями, а также акваторией Черного и Азовского морей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в результате удара дронов ВСУ ранение в селе Демьянки получил сотрудник «Брянскэнерго». Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу.

Также повреждения получили два специализированных автомобиля. На месте атаки сейчас работают специалисты экстренных и оперативных служб.

До этого мужчина пострадал при атаке украинских БПЛА на юг Воронежской области.