В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ пострадал человек

При атаке БПЛА ВСУ по селу Демьянки ранен сотрудник «Брянскэнерго»

В результате атаки дронов ВСУ по брянскому селу Демьянки ранение получил сотрудник «Брянскэнерго». Об этом на канале на платформе MAX сообщил губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ дронами-камикадзе атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате удара, к сожалению, ранен сотрудник „Брянскэнерго“», — написал он.

Богомаз добавил, что пострадавшему оказали оперативную медицинскую помощь. Также повреждения получили два специализированных автомобиля. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Днем ранее в Грайворонском округе погиб мирный житель после атаки боевиков ВСУ, сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, люди в области фактически живут в состоянии войны.