Мужчина пострадал при атаке БПЛА на юг Воронежской области

Дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников над одним из районов на юге Воронежской области. При падении дрона пострадал один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу», — уточнил глава региона.

По его словам, также получили повреждения четыре частных дома, в двух из которых повреждены мансарды. В третьем доме пострадало остекление, в четвертом ­ стены. Оперативные службы прибыли на место происшествия.

Губернатор предупредил, что в Острогожском, Россошанском, Лискинском, Бутурлиновском районах и Борисоглебском округе сохраняется угроза удара БПЛА. Он призвал граждан не пренебрегать требованиями безопасности.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали трое сотрудников скорой помощи.