Шесть беспилотников атаковали белгородский город Строитель

Гладков: 2 человека пострадали при атаке 6 БПЛА по городу Строитель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

В Белгородской области произошла атака с применением беспилотников. Шесть дронов засекли в городе Строитель, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шесть БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя», — сказал он.

Женщина повредила руку и ногу, мужчина — плечо. Гладков сообщил, что жительнице Строителя оказали помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение, а второго пострадавшего увезли в Яковлевскую центральную районную больницу.

Губернатор заявил, что в Строителе повреждения получили два многоквартирных дома, в селе Быковка — столько же частных домов. Кроме того, пострадали два автомобиля.

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