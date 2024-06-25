Шесть беспилотников атаковали белгородский город Строитель

В Белгородской области произошла атака с применением беспилотников. Шесть дронов засекли в городе Строитель, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шесть БПЛА. Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя», — сказал он.

Женщина повредила руку и ногу, мужчина — плечо. Гладков сообщил, что жительнице Строителя оказали помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение, а второго пострадавшего увезли в Яковлевскую центральную районную больницу.

Губернатор заявил, что в Строителе повреждения получили два многоквартирных дома, в селе Быковка — столько же частных домов. Кроме того, пострадали два автомобиля.

Ночью 25 июня украинские войска обстреляли Шебекино. Загорелось административное здание.