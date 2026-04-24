Силы ПВО ночью уничтожили 10 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны сбивали над Крымом, Ростовской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями в период с 21:00 четверга до 07:00 пятницы.

Днем ранее украинские боевики дронами нанесли удар по автобусу в селе Курковичи Брянской области, ранения получили водитель и четверо пассажиров. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что раненых оперативно доставили в больницу для оказания помощи.

До этого в результате атаки дронов на промышленное предприятие в Новокуйбышевске погибли один человек и еще несколько пострадали, сообщал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.