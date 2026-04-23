ВСУ атаковали автобус в Брянской области, пострадали пять человек

ВСУ атаковали беспилотниками автобус в селе Курковичи Стародубского округа, пострадали водитель и четверо пассажиров. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Раненых госпитализировали, им оказывают помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

За минувшую ночь средства ПВО сбили и перехватили в небе над Россией 154 вражеских дрона. Противник попытался атаковать девять областей, в том числе Брянскую, а также Крым. Еще часть беспилотников обезвредили в небе над Черным и Азовским морями.

По словам самого Богомаза, ночью над регионом сбили три дрона. В регионе на некоторое время объявляли режим беспилотной опасности.