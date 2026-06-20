Силы ПВО ночью уничтожили 187 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 187 беспилотников самолетного типа в небе над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Тульской, Липецкой, Астраханской и Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что выстроенная вокруг Москвы система противовоздушной обороны демонстрирует эффективность. По его словам, президент России Владимир Путин осведомлен о картине ударов БПЛА и получает сводки на регулярной основе.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий показал кадры уничтожения беспилотников ВСУ Hornet над автомобильной трассой «Новороссия».