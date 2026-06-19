В Кремле заявили о высокой эффективности ПВО в Москве
Песков: система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели
Выстроенная вокруг Москвы система противовоздушной обороны демонстрирует высокие показатели. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», — сказал он.
Песков добавил, что в России предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий атаки беспилотников со стороны Украины. Глава государства Владимир Путин осведомлен о полной картине ударов дронов, уточнил он.
«Сводки получает регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи», — заключил официальный представитель Кремля.
В результате атаки БПЛА 18 июня в Московской области повреждения получили 18 многоквартирных домов, сообщал глава региона Андрей Воробьев.