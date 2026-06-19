В Кремле заявили о высокой эффективности ПВО в Москве

Выстроенная вокруг Москвы система противовоздушной обороны демонстрирует высокие показатели. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», — сказал он.

Песков добавил, что в России предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий атаки беспилотников со стороны Украины. Глава государства Владимир Путин осведомлен о полной картине ударов дронов, уточнил он.

«Сводки получает регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи», — заключил официальный представитель Кремля.

В результате атаки БПЛА 18 июня в Московской области повреждения получили 18 многоквартирных домов, сообщал глава региона Андрей Воробьев.