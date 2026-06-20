Балицкий показал сбитые над трассой «Новороссия» украинские дроны Hornet

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал видео уничтожения беспилотников ВСУ Hornet над трассой «Новороссия». Кадры он показал в телеграм-канале .

Балицкий уточнил, что российские подразделения используют беспилотники для контроля обстановки на дорогах региона.

«Дроны Армии России продолжают боевое патрулирование автомобильных дорог Запорожской области. На кадрах — уничтожение над трассой „Новороссия“ беспилотных летательных аппаратов противника Hornet с пресловутым искусственным интеллектом», — написал глава региона.

Он добавил, что ВС России установили контроль за обстановкой в регионе, чтобы не допустить новых атак и провокаций. Военные работают на опережение: выявляют угрозы, пресекают попытки дестабилизировать ситуацию и блокируют действия противника, направленные против мирных жителей и транспортной инфраструктуры.

Ранее российские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области. В операции участвовали операторы беспилотников и штурмовые подразделения.