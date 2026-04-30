Силы ПВО ночью сбили три беспилотника над Брянской областью

За ночь над Брянской областью ликвидировали три вражеских беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере MAX .

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны России уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

По словам главы региона, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. На места падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО уничтожили БПЛА в пяти районах — Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Утром в Минобороны сообщили, что над российскими регионами сбили 189 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Астраханской, Воронежской и Волгоградской областями, а также над Липецком, Курском, Ростовом-на-Дону, Рязанью, Нижним Новгородом, Самарой, Тулой, Саратовом и Ульяновском.