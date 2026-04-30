Средства ПВО за ночь ликвидировали БПЛА в пяти районах Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в пяти районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском», — написал он.

По словам Слюсаря, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Сейчас в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее пресс-служба администрации Белгородской области сообщила, что ВСУ атаковали с помощью дрона «Газель» в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате происшествия один мирный житель пострадал. Его отправили в Шебекинскую районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и ног.