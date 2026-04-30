Силы ПВО сбили 189 дронов ВСУ над Россией за ночь
Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 189 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.
ВСУ атаковали Белгородскую, Астраханскую, Брянскую, Воронежскую и Волгоградскую области. Также вражеские беспилотники сбили под Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Нижним Новгородом, Рязанью, Самарой, Саратовом, Тулой и Ульяновском.
В Ростовской области средства ПВО уничтожили украинские дроны в пяти районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.