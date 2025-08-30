Силы ПВО ночью сбили 86 украинских беспилотников

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 86 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 30 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 15 над Крымом, 13 над Ростовской областью, 11 над Краснодарским краем.

Также пять дронов уничтожили над Брянской областью, четыре над Белгородской, по два над Калужской, Смоленской и Тверской, по одному над Курской и Тульской.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атак беспилотников повреждения получила технологическая установка Краснодарского НПЗ. Начался пожар на площади 300 квадратных метров, сотрудники эвакуировались с предприятия. На место прибыли специальные, пожарно-спасательные и экстренные службы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Маляев отмечал, что обломки БПЛА также упали на территории производственного предприятия в регионе. Предварительно, обошлось без разрушений и жертв.