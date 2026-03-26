Силы ПВО ночью сбили 125 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны сбили над акваторией Черного моря, Крымом, Московским регионом, Ярославской, Тульской, Тверской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями.

Также воздушные цели поразили над Ленинградской, Курской, Калужской, Вологодской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее в Новой Москве обломки дрона упали около села Кленово, травмы получил один человек, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, экстренные службы оперативно потушили возникший пожар.

Днем ранее в Ленинградской области уничтожили 56 дронов ВСУ. В Выборге пострадала кровля жилого дома, а в порту Усть-Луги возник пожар.