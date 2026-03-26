Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Новой Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы украинский беспилотник, его обломки рухнули в районе села Кленово. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», — уточнил московский градоначальник.

По его словам, на место уже прибыли экстренные службы. Пострадавшему начали оказывать помощь.

Днем 25 марта Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили восемь вражеских дронов, летевших в сторону Москвы.

Бойцы ВСУ попытались также атаковать Ленинградскую область в минувшую ночь. В порту Усть-Луги возник пожар, а в Выборге получила повреждения кровля жилого дома. Всего российские военные сбили 56 дронов ВСУ в небе над Ленобластью.