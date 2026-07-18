Силы ПВО на подлете к Москве сбили еще 15 БПЛА
Российские военные уничтожили еще 15 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в «Максе».
«Сбиты еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.
До этого Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников.
В начале недели Собянин сообщал, что за сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Силы ПВО тогда уничтожили большую часть БПЛА на дальних подступах, а более полусотни вражеских беспилотников — на подлете к столице.