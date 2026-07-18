ПВО сбила семь беспилотников, летевших в сторону Москвы
Собянин: ПВО уничтожила семь беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — уточнил градоначальник.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее в Московской области отменили режим ракетной опасности, который объявили еще в ночь на 17 июля. Жителей региона просили оставаться дома и не подходить к окнам, а лучше — пройти в укрытие.
Украинские боевики ранее атаковали беспилотниками Энгельс, пострадали три человека. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.