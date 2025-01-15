Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Тамбовской области

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотник ВСУ в поселке Новая Ляда в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался», — уточнили в кабмине.

В результате атаки никто не пострадал, но один из домов получил незначительные повреждения. На месте работают все необходимые силы и средства.

Ранее российские зенитчики сбили три дрона противника над Липецкой, Орловской и Белгородской областями.

До этого в Ульяновской области рядом с поселком Цильна обнаружили предмет, похожий на беспилотник. По данным центра управления регионом, обошлось без пострадавших и разрушений, на месте работают саперы.