ВС России уничтожили несколько украинских катеров в районе Крыма

Минобороны заявило об уничтожении трех катеров ВСУ неподалеку от Крыма

Фото: РИА «Новости»

Российская армейская и морская авиация ликвидировала в Черном море два безэкипажных катера ВМФ Украины, которые направлялись в направлении Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Позже уничтожили еще один.

«Около 15:00 по московскому времени два безэкипажных катера ВМС Украины обнаружили юго-западной части акватории Черного моря, они следовали в направлении Крымского полуострова. Цели уничтожили штатным вооружением армейской и морской авиации», — заявили в пресс-службе.

В 15:30 морская авиация Черноморского флота ликвидировала третий украинский безэкипажный катер.

Ранее в Минобороны заявили, что за неделю российские военные нанесли 27 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по украинским энергообъектам.

Также бойцы ВС России бойцы поразили арсеналы хранения безэкипажных катеров и западного оружия, пунктам временной дислокации  иностранных наемников и подразделений украинской армии.

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