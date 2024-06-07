Уничтожение морского беспилотника у берегов Крыма сняли на видео

Минобороны показало кадры уничтожения беспилотного катера ВСУ

Момент уничтожения одного из украинских беспилотных катеров, двигавшегося к берегам Крыма российские военные сняли на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.

В ролике видно, как находящийся на вертолете военный ведет прицельную стрельбу по движущейся в акватории цели. В один момент пуля попадает в безэкипажный катер и дрон взрывается.

Всего в пятницу, 7 июня, армейская и морская авиация Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВМФ Украины, которые направлялись в направлении Крыма в акватории Черного моря. Один из морских беспилотников расстреляли с борта вертолета Ка-27ПС.

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