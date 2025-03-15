Силовики сообщили об ожесточенных боях на юге суджанского приграничья

Российские бойцы ведут бои в Курской области и добивают остатки подразделений противника. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах, а также на юге и юго-западе суджанского приграничья. Военнослужащие громят группы ВСУ, которые командование перебрасывает для эвакуации военной техники и сдерживания наступления ВС России.

Ранее стало известно, что военные инженеры начали работы по разминированию освобожденных территорий в Курской области. Региональный оперштаб временно закрыл въезд на приграничную территорию, включающую в себя 122 населенных пункта, поскольку нахождение там может быть опасным для мирных жителей.

Оставшихся на курской земле украинских боевиков призвали сдаться в плен. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.